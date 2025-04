Grêmio almeja embalar diante do América-MG no Brasileirão Feminino

Valéria Paula (com a bola) busca uma vaga no time titular. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras buscam embalar no Brasileirão Feminino. Após vencer o Bahia, o Grêmio volta suas atenções para o jogo contra o América-MG, nesta quarta-feira (16), às 16h, em Contagem.

O duelo pode marcar a sequência de uma nova titular no Tricolor. Depois de garantir a vitória sobre as Mulheres de Aço, a atacante Valéria Paula credenciou-se para disputar vaga entre as 11 com Yamila Rodríguez.

— A Yamila vinha como titular e eu falo muito pra elas: elas não são titulares, elas estão titulares. Ela entrou na competição já fazendo gol (contra o Cruzeiro). É uma jogadora de suma importância. Mas a Valéria é uma atleta que eu acompanho desde o ano passado, uma exímia goleadora, uma menina que sabe se posicionar muito bem — afirmou a treinadora Thaissan Passos.

Esta pode não ser a única mudança para o próximo jogo. A lateral Raissa Bahia saiu lesionada do duelo contra o Bahia, e é dúvida. Caso não possa atuar, Katielle iniciará o confronto.

Com isso, a expectativa é que o Grêmio enfrente o América-MG com: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia (Katielle); Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha (Gisele) e Valéria Paula (Yamila Rodríguez).

Reencontro

O duelo também promoverá o reencontro do Tricolor com a meia Rafa Levis, que despediu-se do clube ao final da última temporada. Terceira atleta com mais jogos pelo Grêmio, ela é um dos destaques do time mineiro neste início de ano.

Situação na tabela

As Mosqueteiras somam cinco pontos e estão na 11ª colocação na tabela. O Tricolor vem de vitória sobre o Bahia, empates com Palmeiras e Ferroviária, e derrota para o Cruzeiro.