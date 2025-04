Grêmio adota nova marca para time feminino: "Mosqueteiras"

Em evento realizado na Tribuna Presencial, na Arena do Grêmio, o clube informou que já vinha trabalhando neste projeto há cerca de dois anos . Agora, a nova marca também estampará a camisa e será exposta nas redes sociais do Tricolor.

— É um novo produto, é uma nova oportunidade, é uma nova valorização. Tenho certeza absoluta que vamos entrar num novo momento agora. Nós seremos reconhecidas . A gente já tem o brasão do Grêmio, por toda a luta, por toda a glória, por tudo que representa para nós. E nós vamos poder, também, ter do lado esse brasão novo que é tão importante — afirmou a diretora de futebol feminino do Grêmio, Marianita Nascimento .

Diferencial

O Tricolor também expressou que a mudança ocorre como um diferencial em relação aos outros times gaúchos, que também utilizam a alcunha Gurias — o feminino do Inter utiliza-se de Gurias Coloradas e o do Juventude é conhecido por Gurias Jaconeras.

Valorização do futebol feminino

Jogadoras já estavam com as camisas que continham a nova identidade.

— É um dia bastante emocionante para todos nós, mas só reafirmar um compromisso que desde o primeiro dia, quando entramos aqui, era de apostar no futebol feminino, melhorar, crescer as ideias. Que vocês sigam nessa lutam , possam desenvolver o trabalho de vocês e alcançar títulos — ressaltou.

Mudanças

A partir de agora, o patch estará ao lado do escudo do Grêmio na camisa do time feminino. Além disso, as redes sociais também ganharão uma nova identidade.