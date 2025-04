Goleira Mayara chega aos 50 jogos com a camisa do Inter

Mayara comemorando com Bruna Benites um dos gols colorados no Gre-Nal. Duda Fortes / Agencia RBS

O empate no clássico Gre-Nal marcou o 50º jogo da goleira Mayara com a camisa do Inter. O 2 a 2 realizado na última segunda-feira (28), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, foi válido pelo Brasileirão Feminino.

Ao atingir a marca, a goleira entrou para o seleto grupo de atletas que alcançaram (ou ultrapassaram) 50 jogos pelo clube desde a retomada do departamento feminino. Com Mayara, já são 21 gurias nesta lista.

No Inter desde 2019, a jogadora chegou para integrar as categorias de base, pelas quais foi campeã do Brasileirão sub-18. Em 2020, teve suas primeiras oportunidades no elenco principal e, em 2022, obteve sequência entre as titulares pela primeira vez.

Pelo Inter, May foi campeã dos Estaduais de 2021 e 2023. Além de ter conquistado a Ladies Cup, em 2023.

Números de Mayara pelo Inter

50 jogos

2 títulos do Gauchão (2021 e 2023)

1 título da Ladies Cup (2023)

Jogadoras com mais partidas pelo Inter

161 jogos - Isa Haas

148 jogos - Bruna Benites

119 jogos - Sorriso

100 jogos - Capelinha

90 jogos - Shashá e Leidi

88 jogos - Tamara Bolt

86 jogos - Fabi Simões

84 jogos - Djeni

77 jogos - Mari Pires

76 jogos - Priscila

67 jogos - Thessa

66 jogos - Belén Aquino

65 jogos - Eskerdinha

59 jogos - Pati Llanos e Ari

58 jogos - Isabela e Mileninha

56 jogos - Ju Ferreira

52 jogos - Zóio

50 jogos - May