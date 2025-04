Fluminense x Inter: tudo sobre o jogo da quarta rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Fluminense no próximo sábado (12), às 17h, em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Fluminense x Inter

Fluminense: Claudia; Karina, Gislaine, Yasmin e Sorriso; Claudinha, Xerife e Lurdinha; Raquel, Chú Santos e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio.

Inter: Tainá; Lorranny, Capelinha (Leticia Debiasi), Fefa Lacoste e Katrine; Jordana, Marzia, Julia Bianchi e Rafa Mineira; Paola (Anny Marabá) e Belén Aquino. Técnico: Jorge Barcellos.

Leia Mais Vídeo mostra jogadora atirando copo com casca de banana em jogo do Inter no Brasileirão Feminino

Arbitragem para Fluminense x Inter

Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ).

Onde assistir a Fluminense x Inter

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Fluminense x Inter

Fluminense

O Fluminense tem duas vitórias e uma derrota na largada da Série A-1, resultados que deixam a equipe na quinta colocação, com seis pontos.

No elenco do Flu há duas velhas conhecidas do Inter: as atacantes Chú Santos e Lelê. Ambas defenderam as cores coloradas. A segunda, inclusive, foi vice-campeã brasileira em 2022.

Inter

As Gurias Coloradas têm seu pior início de Brasileirão desde a retomada do departamento feminino. São duas derrotas e um empate, que deixam o Inter em 14º, com apenas um ponto.

Para este jogo, o técnico Jorge Barcellos ainda não poderá contar com a volante Gabi Morais e com a zagueira Bruna Benites. Ambas se recuperam de lesão no joelho e não viajarão para o Rio de Janeiro.

Leia Mais Times gaúchos decepcionam na largada do Brasileirão Feminino; assista ao podcast

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.