Flamengo x Juventude: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Flamengo no próximo sábado (26), às 21h, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Flamengo x Juventude

Flamengo: Vivi; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Juventude: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Duda Tosti; Jaielly, Teté (Drielly) e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Flamengo x Juventude

Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Thayse Marques Fonseca (RJ) e Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ).

Onde assistir a Flamengo x Juventude

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Flamengo x Juventude

Flamengo

As Meninas da Gávea chegam embaladas pelo título da Copa Rio. No meio da semana, o Flamengo venceu o Fluminense para ficar com a taça, em jogo que também marcou a estreia da técnica Rosana Augusto.

No Brasileirão Feminino, o clube carioca acumula sete pontos e está na nona colocação. Ao longo da competição, acumula duas vitórias, um empate e três derrotas.

Juventude

As Gurias Jaconeras vêm de um resultado positivo fora de casa. No último final de semana, o Juventude empatou com o Real Brasília no Distrito Federal.

A campanha alviverde conta, até então, com uma vitória, dois empates e três derrotas. Os resultados deixam o time da Serra na 13ª colocação, com quatro pontos a mais do que o primeiro no Z-2.

Leia Mais Juventude leva gol aos 55 minutos e cede empate ao Real Brasília pelo Brasileirão Feminino

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.