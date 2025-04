Ferroviária x Inter: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam a Ferroviária no próximo domingo (20), às 16h, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O duelo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Ferroviária x Inter

Ferroviária: Luciana; Luana, Andressa, Rafa Soares; Cris (Camila), Nicoly, Duda Santos e Micaelly; Mariana Santos, Darlene e Millene Fernandes. Técnica: Jéssica de Lima.

Inter: Mayara; Lorranny, Fefa Lacoste, Leticia Debiasi (Gi Santos) e Katrine (Eskerdinha); Jordana (Capelinha), Marzia e Julia Bianchi; Myka (Paola), Julieta (Belén Aquino) e Anny Marabá. Técnico: David da Silva (interino).

Arbitragem para Ferroviária x Inter

Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB), auxiliada por Leandra Aires Cossette (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP).

Onde assistir a Ferroviária x Inter

A Ferroviária transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Ferroviária x Inter

Ferroviária

As Guerreiras Grenás vêm de uma campanha quase perfeita na largada da Série A-1. Em cinco jogos, conquistaram quatro vitórias e um empate, que as deixam na liderança do Brasileirão.

Para este jogo, porém, a técnica Jéssica de Lima não poderá contar com a lateral Fátima Dutra. Ela cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Inter

As Gurias Coloradas vêm de um início de Brasileirão turbulento. A sequência de cinco jogos sem vitória resultou na demissão do técnico Jorge Barcellos, na última sexta-feira (18). O Inter vem de dois empates e três derrotas, que deixam o time na 14ª colocação, com dois pontos.

Para este jogo, o grupo colorado ainda não poderá contar com a zagueira Bruna Benites, com uma lesão no joelho, e com a goleira Bárbara, que recupera-se de cirurgia na mão.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.