De volta após lesão, Bruna Benites avalia momento do Inter após Gre-Nal: "A gente vem em uma crescente"

Em mais uma rodada, as Gurias Coloradas não conseguiram vencer pela primeira vez no Brasileirão Feminino deste ano. No clássico Gre-Nal, disputado nesta segunda-feira (28), válido pela sétima rodada da competição, o Inter esteve à frente no placar em duas oportunidades, mas viu as Mosqueteiras igualarem o marcador, que terminou em 2 a 2.