Cruzeiro x Juventude: tudo sobre o jogo da 4ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam as Cabulosas no próximo sábado (12), às 15h, na Arena Gregorão, em Contagem. O duelo entre Juventude e Cruzeiro é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Cruzeiro x Juventude

Cruzeiro: Camila; Isabela, Isa Haas, Paloma Maciel e Gisseli; Bedoya (Zóio), Gaby Soares e Pri Back; Byanca Brasil, Gaby e Leticia. Técnico: Jonas Urias.

Juventude: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Pissaia (Drielly); Jaielly (Duda Tosti), Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Cruzeiro x Juventude

Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Erica Mara da Silva Lopes (MG) e Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG).

Onde assistir a Cruzeiro x Juventude

O Cruzeiro transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Cruzeiro x Juventude

Cruzeiro

As Cabulosas ainda estão invictas na Série A-1. O time de Jonas Urias vêm de vitórias sobre Grêmio e Fluminense, e um empate com o São Paulo.

Para este jogo, o técnico Jonas Urias não poderá contar com a zagueira Vitória Calhau. Após o jogo com o Tricolor Paulista, o Cruzeiro informou que a atleta rompeu o Ligamento Colateral Medial (LCM) do joelho esquerdo e ficará afastada por cerca de dois meses.

Juventude

As Gurias Jaconeras ainda não venceram na competição nacional. O Alviverde está em 13º, com apenas um ponto conquistado - oriundo do empate com o América-MG.

Para este jogo, o Juventude seguirá sem poder contar com a atacante Taysa Félix, contratada junto ao América-MG. A atleta rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho e será desfalque pelo restante da temporada.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.