Cotação ZH: as notas das jogadoras do Inter no Gre-Nal Feminino

Morales se destacou no lado colorado. Duda Fortes / Agencia RBS

As Gurias Coloradas estiveram duas vezes na frente no Gre-Nal do Brasileirão Feminino, mas cederam o empate ao Grêmio. O confronto, que terminou empatado em 2 a 2, teve Belén Aquino e Julieta Morales marcando para o Inter.

Confira as notas das jogadoras do Inter

May

Fez boas defesas, mas não conseguiu segurar a vitória no segundo tempo. 6

Fefa Lacoste

Estava protegida pelo esquema no início do jogo, depois sofreu com o jogo gremista pelo lado esquerdo. 6

Bruna Benites

Liderança para equilibrar o sistema defensivo na nova formação, mas quase colocou tudo a perder no final. 6,5

Gi Santos

Forte no apoio pela direita. 6,5

Myka

Cartão amarelo cedo impediu que ela tivesse um bom rendimento. 5,5

Marzia

Foi a jogadora de intensidade do meio colorado, com combate e coberturas. 6,5

Jordana

Sustentou a marcação no meio. 6,5

Katrine

Teve um duelo particular com Dani Barão, depois cansou. 6

Julieta Morales

Um gol e uma assistência, foi a craque do Inter na partida. 8

Belén Aquino

Deu um sufoco na defesa do Grêmio no primeiro tempo, marcando um gol e criando outras oportunidades. 7,5

Rafa Mineira

Deu boa movimentação ao ataque enquanto teve energia, inclusive no passe para o gol de Julieta. 7

Lorrany

Entrou para fechar o outro lado, mas foi por lá que saiu o empate. 5

Esquerdinha

Entrou para segurar o lado direito do Grêmio, mas não conseguiu. 5,5

Clara

Renovou a energia do ataque colorado e quase ampliou o placar. 6,5

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.