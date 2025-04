Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio no Gre-Nal Feminino

O Gre-Nal desta segunda-feira pelo Brasileirão Feminino terminou empatado em 2 a 2 . Com o resultado, as Gurias Gremistas ampliaram a série invicta no clássico para seis partidas. Camila Pini , duas vezes, fez os gols das Mosqueteiras.

Raissa

Dani Barão

Tayla

Sofreu com as uruguaias do ataque do Inter, mas melhorou no segundo tempo. 5