Coritiba x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da 2ª rodada do Brasileirão Feminino A-3.

As Gurias do Brasil-Far enfrentam o Coritiba no próximo domingo (4), às 16h, no CT Bayard Osna, em Colombo, no Paraná. O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino A-3. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Coritiba x Brasil-Far

Coritiba: Nicolly Santos; Sabrina, Tati, Tole e Rafa Vargas; Zazá, Xing e Giusti; Ana Alves, Miraca e Mendes. Técnico: Luiz Fernando.

Brasil-Far: Gaby; Nubia, Soares, Andressa Kreski e Marcela; Ingrid, Ju Goes e Larissa Amaral; Andressa Ramos, Emmily Karla e Carol Pescoço. Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Coritiba x Brasil-Far

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Coritiba x Brasil-Far

O Coritiba transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Coritiba x Brasil-Far

Coritiba

As Gurias do Coxa vêm de vitória por 4 a 1 sobre o Toledo na estreia. O resultado deixa o time paranaense na liderança do Grupo A-4, pelo saldo de gols (têm um a mais do que o Brasil-Far).

No elenco do Coritiba, o destaque fica por conta da meia Xing. Ex-Brasil-Far, ela defendeu o rubro-verde no Brasileirão A-3 de 2024.

Brasil-Far

As Gurias do Rubro-verde também vêm de vitória. Na estreia, triunfaram sobre o Criciúma, por 3 a 1, para assumir a vice-liderança do Grupo A-4.

No elenco do Brasil-Far, o destaque fica por conta da atacante Emmily Karla, que marcou um dos gols na última rodada. Contratada junto ao Juventude, vem de oito gols e seis assistências em 2024.

Regulamento do Brasileirão Feminino A-3

Para esta temporada haverá uma novidade na Série A-3: a partir de agora, o torneio não será mais mata-mata desde a fase inicial. Em 2025, os 32 times participantes serão divididos em oito grupos.

Na fase inicial, as equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, para definir os classificados à próxima etapa. Avançarão aos mata-matas os dois primeiros de cada grupo.