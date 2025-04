Corinthians x Grêmio: tudo sobre o jogo da oitava rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Corinthians na nesta quinta-feira (1º), às 19h, no Parque São Jorge, em São Paulo. O duelo é válido pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Corinthians x Grêmio

Corinthians: Nicole; Gi Fernandes, Thais Regina, Mariza e Tamires; Yayá, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Eudimilla (Vic Albuquerque), Jaqueline e Andressa Alves. Técnico: Lucas Piccinato.

Grêmio: Raissa; Shashá (Maria Dias), Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Jessica Peña, Bia Santos e Camila Pini; Maria Dias (Gisele), Giovaninha e Valéria Paula. Técnica: Thaissan Passos.

Arbitragem para Corinthians x Grêmio

Rejane Caetano da Silva (RJ), auxiliada por Izabele de Oliveira (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP).

Onde assistir a Corinthians x Grêmio

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Corinthians x Grêmio

Corinthians

As Brabas têm seu pior início de Brasileirão, com apenas três vitórias em sete jogos. Os resultados deixam o time de Lucas Piccinato na quinta colocação, com 12 pontos.

A equipe paulista conta com algumas conhecidas do Grêmio. A zagueira Mariza, a volante Dayana Rodríguez e a atacante Eudimilla já defenderam as cores do Tricolor.

Grêmio

As Mosqueteiras também não vivem grande fase. Em sete jogos, venceram apenas uma vez. Os outros quatro empates conquistados fazem com que o Grêmio tenha sete pontos e esteja na 12ª colocação.

A equipe gremista terá dois desfalques para este jogo. A lateral-direita Dani Barão e a volante Daniela Montoya cumprirão suspensão contra o Corinthians.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.