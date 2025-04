Como está a procura do Inter por novo técnico para as Gurias Coloradas

Rosana Augusto acertou com o Flamengo e não é mais uma opção disponível. Joilson Marconne / CBF/Divulgação

O Inter segue em busca de novo técnico para o time feminino. Desde a saída de Jorge Barcellos, na última sexta-feira (18), o Colorado analisa nomes para a sequência da temporada.

Alguns profissionais já foram descartados, como é o caso da técnica Rosana Augusto. Ela já havia sido jogadora do Inter em 2017 e estava entre as favoritas da torcida.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, ainda na sexta, ela afirmou que não havia recebido propostas do Inter. Depois, na última terça (22), foi anunciada pelo Flamengo.

Outra opção

Outro nome de peso era o de Lindsay Camila, que atualmente está no Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita. O staff da atleta havia confirmado, inicialmente, que o clube havia feito uma sondagem. O Inter, através do diretor Élis Rodrigues Filho, descarta o nome da treinadora.

Houve, ainda, a sondagem de um treinador empregado da Série A-1. O profissional conversou com a reportagem de Zero Hora, confirmou o contato, mas as conversas não avançaram.

O retorno?

Maurício Salgado comandou as Gurias Coloradas por cinco temporadas. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

Neste meio tempo, também surgiu a possibilidade de que Maurício Salgado voltasse a Porto Alegre. Demitido pelo Flamengo, ele está livre no mercado.

Salgado despediu-se do Inter em julho de 2023, justamente para acertar com o clube carioca. Foram cinco anos no Colorado, com 130 partidas, 76 vitórias, 23 empates e 31 derrotas.