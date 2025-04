Como chegam Grêmio e Inter para o Gre-Nal do Brasileirão Feminino

Clubes não vivem bom momento na competição. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O clássico Gre-Nal do Brasileirão Feminino colocará frente a frente, na próxima segunda-feira (28), duas equipes que não vivem boa fase. Tanto Grêmio, quanto Inter estão fora da zona de classificação aos mata-matas.

As equipes se encontrarão pela primeira vez em 2025. O duelo terá mando de campo das Mosqueteiras, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, a partir das 20h.

O lado colorado

Inter somou apenas dois pontos nas primeiras rodadas. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estão em pior fase. Ao longo de seis rodadas, o time sequer venceu na Série A-1. Seus melhores resultados foram os empates com Sport e Fluminense.

O desempenho já é o pior do Inter desde a retomada do departamento feminino. Os dois pontos conquistados deixam o time na antepenúltima colocação do Brasileirão — o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Para a sequência, ainda há uma preocupação no elenco: a meio-campista Julia Bianchi teve de ser substituída do último jogo por sentir dores no joelho esquerdo. A atleta passará por exames e pode ser desfalque para a sequência.

Além dela, o Inter já tem outras baixas confirmadas: a goleira Bárbara e a zagueira Bruna Benites seguem fora. A volante Gabi Morais, recuperada de lesão, ainda não foi relacionada para jogos nesta temporada.

Por fim, o clube colorado ainda espera contar com a estreia do novo técnico (ou nova técnica) no clássico Gre-Nal. Após a sequência negativa, Jorge Barcellos foi demitido e um interino comandou a equipe na derrota para a Ferroviária.

O lado gremista

Grêmio vem de uma vitória e três empates. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras também não vêm bem no Brasileirão Feminino. Mas estão em situação melhor do que o Inter. O time de Thaissan Passos ao menos conseguiu vencer nas seis rodadas iniciais.

O triunfo sobre o Bahia e os empates com Ferroviária, Palmeiras e América-MG deixam o Grêmio com seis pontos. O desempenho coloca a equipe na 11ª colocação — são cinco a mais do que o primeiro no Z-4 e dois a menos do que o último do G-8.

Para a sequência, o Grêmio não deve ter novas baixas. A equipe vem fazendo controle de carga de algumas atletas, como a zagueira Mónica Ramos e a volante Jessica Peña, por exemplo. E, por conta disso, deve disputar o clássico com força máxima.

O que representa?

Diante das situações dos dois lados, o Gre-Nal pode ser um divisor de águas para a sequência da competição. Caso conquiste a vitória, o Grêmio pode até entrar na zona de classificação (dependendo dos resultados paralelos).

O Inter, se vencer, retomará a confiança para lutar por vaga no G-8. Os três pontos darão no máximo uma posição ao colorado. Porém, podem significar quatro a mais em relação ao Z-2.

Sequência pós-clássico

Após o Gre-Nal, as Mosqueteiras enfrentarão o Corinthians, fora de casa, no dia 1º de maio. Depois, porém, a sequência será menos complicada (ao menos em tese), com os embates diante de Juventude (4/5) e Sport (11/5), dois times que lutam contra o rebaixamento.

As Gurias Coloradas também terão uma sequência que pode corroborar com uma reabilitação. Após o clássico, o adversário será o Real Brasília, em casa, também em 1º de maio. Os jogos seguintes serão contra times que lutam pela permanência: 3B da Amazônia (3/5) e Juventude (10/5).

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.