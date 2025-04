Com quatro gols e muitas chances, Grêmio e Inter empatam pelo Brasileirão Feminino 2025

Ficou tudo igual no Gre-Nal válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Na noite desta segunda-feira (28), em Novo Hamburgo, o Inter esteve na frente do placar duas vezes, porém o Grêmio conseguiu buscar o resultado, com o confronto terminando empatado em 2 a 2. Os gols da partida foram marcados pelas uruguaias Belén Aquino e Julieta Morales, para o Inter, enquanto Camila Pini, duas vezes, anotou para o Tricolor.

O jogo teve dois tempos distintos. No primeiro, domínio do Inter, que foi para o intervalo em vantagem. No entanto, o Grêmio voltou para o segundo tempo com outra postura e controlou a segunda etapa, conseguindo empatar a partida.

Com o resultado, as Mosqueteiras conquistaram o sétimo ponto na competição, ficando na 12ª posição e aumentando a série de invencibilidade nos clássicos para seis partidas. As Gurias Coloradas, por outro lado, foram para três pontos, ficando na 14ª posição, e seguem sem vencer no Brasileirão.

Sob o comando do preparador físico Luis Rodrigo Oliveira, mas com o novo técnico Mauricio Salgado em um camarote no Estádio do Vale, o Inter surpreendeu o Grêmio ao entrar em campo com uma formação diferente, contando com três zagueiras, duas alas e as atacantes com liberdade de movimentação. A ideia buscou segurar a força das Mosqueteiras pelos lados do campo e apostar nos ataques diretos e em contra-ataques.

A eficácia da proposta foi tão imediata que logo a um minuto e 20 segundos de jogo o placar foi aberto para as Gurias Coloradas.

No baile das uruguaias, Julieta Morales roubou uma bola no meio-campo e serviu Belén Aquino, que invadiu a área e mandou um chute forte para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o Inter.

Aos 12, Julieta quase ampliou o marcador quando mandou uma bola no travessão. Entretanto, o jogo ainda lhe daria melhor sorte.

Sem conseguir invadir a área do Inter para finalizar, o Grêmio só chegou através da bola parada. E foi desta forma que empatou o jogo. Aos 20 minutos, Camila Pini cobrou falta do lado esquerdo da área direto para o gol, com muito efeito, e venceu a goleira May, deixando o placar em 1 a 1.

Dominando o jogos, as Gurias Coloradas não sentiram o gol de empate e seguiram apostando na velocidade de seu ataque. Assim, Julieta Morales mandou para as redes um cruzamento que veio do lado esquerdo da Rafa Mineira, fazendo 2 a 1 para o Inter.

Segundo tempo

As Gurias Gremistas voltaram do intervalo com Gisele no lugar de Valéria e Camila Pini centralizada para tentar melhorar o poder ofensivo. A troca deu certo, com as Mosqueteiras passando a dominar a posse de bola e produzindo mais posse de bola. O travessão, porém, parou Gisele, aos 8min, e Pini, aos 10min, em lances claros para o time tricolor.

Em busca do resultado, Thaissan Passos ampliou a força ofensiva do Grêmio com Bia Santos e Yamila Rodríguez.

Com um grande volume ofensivo e depois de desperdiçar uma série de oportunidades claras, Camila Pini conseguiu deixar tudo igual aos 35 minutos, quando cabeceou para as redes um cruzamento de Raissa Bahia e fez o 2 a 2.

Na reta final da partida, as Mosqueteiras seguiram no ataque em busca da virada, enquanto as Gurias Coloradas tiveram uma oportunidade em cobrança de falta com Belén Aquino, mas ninguém conseguiu balançar mais as redes.

Após o clássico, o Grêmio irá visitar o Corinthians, na próxima quinta-feira (1º), pela próxima rodada. As Gurias Coloradas, que ainda não venceram na competição, vão buscar recuperação diante do Real Brasília, na mesma data, em jogo que marcará o retorno de Maurício Salgado ao comando da equipe.

Narrações dos gols pela Rádio Gaúcha:

Brasileirão Feminino — 7ª rodada — 28/4/2025

Grêmio (2)

Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Jéssica Peña (Amanda, 33’/2º), Daniela Montoya (Bia Santos, 9’/2º) e Camila Pini; Maria Dias (Yamila, 9’/2º), Giovaninha e Valéria Paula (Gisele, INT). Técnica: Thaissan Passos.

Inter (2)

May; Fefa Lacoste, Bruna Benites e Gi Santos; Myka (Lorranny, 16’/2º), Marzia, Jordana e Katrine (Eskerdinha, 22’/2º); Julieta (Clara, 22’/2º), Belén Aquino e Rafa Mineira. Técnico: Luis Rodrigo Oliveira (interino).

GOLS: Belén Aquino (I), a 1min, Camila Pini (G), aos 20min, Julieta Morales, aos 23min, do 1º tempo; Camila Pini (G), aos 35min do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Rafa Mineira (I), Myka (I), Fefa Lacoste (I), Julieta Morales (I), Bruna Benites (I); Dani Barão (G), Montoya (G), Peña (G)

CARTÕES VERMELHOS: Dani Barão (G)

ARBITRAGEM: Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Fagner Bueno Cortes (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).

LOCAL: Estádio do Vale, Novo Hamburgo

Próximos jogos

Quinta, 1º/5 - 19h

Corinthians x Grêmio

Parque São Jorge – Brasileirão (8ª rodada)

Quinta, 1º/5 - 16h

Inter x Real Brasília