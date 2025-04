CBF divulga tabela detalhada das últimas rodadas do Brasileirão Feminino 

Corinthians ficou com o título na última temporada. Mauro Horita / CBF/Divulgação

A CBF divulgou, na terça-feira (15), a tabela detalhada das últimas sete rodadas do Brasileirão Feminino. A competição nacional conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

Neste recorte, há os jogos entre as Mosqueteiras e as Gurias Jaconeras, em 4 de maio, e entre o time alviverde e o Inter, no dia 10 do mesmo mês. A fase inicial está prevista para se encerrar em 18 de junho.

Como nas últimas edições, os oito primeiros garantirão a classificação aos mata-matas. Os dois últimos serão rebaixados à Série A-2.

Confira os jogos dos gaúchos

9ª rodada

3/5, 16h: Inter x 3B da Amazônia

x 3B da Amazônia 4/5, 18h: Grêmio x Juventude

10ª rodada

10/5, 21h: Juventude x Inter

x 11/5, 15h: Sport x Grêmio

11ª rodada

18/5, 16h: Grêmio x Bragantino

x Bragantino 18/5, 18h: 3B da Amazônia x Juventude

19/5, 20h: Inter x Palmeiras

12ª rodada

21/5, 19h: Grêmio x 3B da Amazônia

x 3B da Amazônia 21/5, 19h: Ferroviária x Juventude

22/5, 15h: Flamengo x Inter

13ª rodada

6/6, 20h: Fluminense x Grêmio

7/6, 16h: Juventude x Sport

x Sport 7/6, 16h: Inter x América-MG

14ª rodada

14/6, 21h: Juventude x São Paulo

x São Paulo 15/6, 15h: Real Brasília x Grêmio

15/6, 16h: Inter x Corinthians

15ª rodada

18/6, 15h: Grêmio x Flamengo

x Flamengo 18/6, 15h: Bahia x Juventude

18/6, 15h: São Paulo x Inter

