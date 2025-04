CBF confirma amistoso da Seleção Feminina contra a França; veja a data

A CBF confirmou, nesta quarta-feira (9), que o próximo amistoso da Seleção Brasileira Feminina. Na data Fifa de junho, a equipe de Arthur Elias enfrentará a França . O confronto será no dia 27 , no Estádio dos Alpes, na cidade francesa de Grenoble.

— É uma ótima oportunidade jogar contra uma seleção muito forte, como a França, fora de casa e com torcida adversária. Será muito importante para as jogadoras jovens que temos na Seleção, que precisam passar por isso. Queremos fazer um confronto equilibrado e organizado, com o espírito e a dedicação que esse grupo tem mostrado em todos os jogos — avaliou o técnico Arthur Elias.