Capitã do Grêmio liga alerta para evitar surpresas no Gre-Nal: "Precisamos nos preparar da melhor forma"

Zagueira enfatizou que "a estratégia é sempre vencer". Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O clássico Gre-Nal da próxima segunda-feira (28) terá um peso a mais para as Mosqueteiras. Além de toda a rivalidade envolvida diante das maiores rivais, a equipe busca uma recuperação no Brasileirão Feminino. Os três pontos serão fundamentais para isso.

Para a capitã Tayla, o principal ponto de atenção na preparação é evitar armadilhas em relação à situação do Inter. Mesmo que as adversárias estejam em um momento de turbulência, não se pode esperar um "jogo fácil".

— É claro que a gente sabe que o momento é delicado do Inter, falando da questão que estão sem treinador, mas sabemos que é um time extremamente competitivo. Uma equipe com grandes atletas, com grande história aqui no Estado — destacou a zagueira em entrevista a Zero Hora e completou:

— A estratégia é sempre vencer, e independente da situação do adversário. Acho que quando esperamos um grande adversário, a gente se prepara muito melhor.

No momento, o Grêmio está fora da zona de classificação. É o 11° colocado, somando seis pontos, com uma distância de dois pontos para o G-8. Em seis rodadas, só conseguiu vencer uma vez. Diante deste cenário, jogando como mandante, somar pontos se torna necessário para as ambições dentro do campeonato.

Leia Mais Mais de 10 jogadoras podem estrear no Gre-Nal; veja a lista

Preparação com mais tempo

A preparação do Gre-Nal teve uma situação positiva em relação aos outros duelos. Depois de jogos em sequência, houve um tempo maior de descanso entre as partidas.

O cenário traz uma maior tranquilidade para a recuperação das jogadoras e na montagem da estratégia.

— O mais importante de ter uma semana de preparação é a questão da da recuperação. É muito complicado você fazer três jogos em uma semana. Então, eu acho que o ponto mais importante de ter esses dias é a questão de descanso, de recuperar atleta e deixar nas melhores condições para poder performar — destacou Tayla, que completou:

— Mas, óbvio, que também tem a questão de você ter o tempo de se organizar, de montar a melhor estratégia. Então esses dois quesitos são importantíssimos.

Leia Mais Gre-Nal: saiba quem são as maiores artilheiras do clássico

A capitã das Mosqueteiras ressaltou, ainda, a importância da preparação para o clássico:

— São muitas questões que podem fazer a diferença no clássico. São muitas atletas habilidosas, atletas de transição, que finalizam bem, que têm qualidade técnica. São muitos desafios e precisamos nos preparar da melhor forma possível.

O jogo da próxima segunda-feira (28) será o primeiro clássico da temporada. A partida ocorre às 20h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, com mando gremista.

Leia Mais Como chegam Grêmio e Inter para o Gre-Nal do Brasileirão Feminino