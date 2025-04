Brasileirão Feminino: como foi a sexta rodada e a como está situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na sexta rodada. Cris Mattos / Staff Images Woman/ CBF

A sexta rodada do Brasileirão Feminino terminou neste domingo (20). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

Derrota das Mosqueteiras

As primeiras gaúchas a entrar em campo foram as Mosqueteiras. No sábado (19), receberam o São Paulo no Estádio do Vale e perderam por 2 a 1. Os gols das Soberanas foram de Crivelari e Calderan. O Grêmio descontou com Raissa Bahia.

O resultado deixa o Tricolor na 11ª colocação. São apenas seis pontos somados ao longo das primeiras rodadas.

Grêmio, de Tayla, foi derrotado pelo São Paulo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Empate das Gurias Jaconeras

No domingo (20), Juventude e Inter foram a campo. As Gurias Jaconeras empataram em 1 a 1 com o Real Brasília, no Distrito Federal. O gol alviverde foi de Kamile Loirão. Enquanto Petra igualou para as Leoas do Planalto.

Com isso, o Juventude chegou aos cinco pontos. O resultado deixa a equipe alviverde na 13ª posição.

Kamile Loirão fez uma pintura para as Esmeraldas, em Brasília. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

Derrota das Gurias Coloradas

Por fim, as Gurias Coloradas perderam mais uma. Enfrentando a Ferroviária, em Araraquara, o Inter tropeçou em 2 a 1. Júlia Beatriz e Raquel marcaram para as donas do casa. Enquanto o time gaúcho descontou com Julieta Morales.

Ainda com dois pontos, as Gurias Coloradas permanecem na 14ª colocação. O aproveitamento é de apenas 11% neste início de Série A-1.

Fora de casa, Inter teve dificuldades na primeira etapa, mas melhorou no segundo tempo. Lara Vantzen / Inter, divulgação

Extremos da tabela

A Ferroviária, que venceu o Inter, manteve a liderança da Série A-1. O time grená soma 16 pontos e fica à frente do Cruzeiro pelos critérios de desempate (tem um gol a mais de saldo).

Por outro lado, Sport e 3B da Amazônia seguem no Z-2. As equipes somam, respectivamente, um e zero pontos.

Jogos da sexta rodada

Bragantino 2x0 Flamengo

Grêmio 1x2 São Paulo

Corinthians 8x0 3B da Amazônia

Real Brasília 1x1 Juventude

América-MG 0x0 Cruzeiro

Sport 0x2 Fluminense

Ferroviária 2x1 Inter

Palmeiras 3x1 Bahia

Próxima rodada