Brasileirão Feminino: como foi a sétima rodada e como está situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na sétima rodada. Staff Images / CBF

A sétima rodada do Brasileirão Feminino terminou na última segunda-feira (28). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

As primeiras gaúchas a entrar em campo foram as Gurias Jaconeras. No sábado (26), enfrentaram o Flamengo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e perderam por 2 a 0. Os gols foram de Monalisa e Glaucia.

Com o resultado, o Alviverde estaciona nos cinco pontos. O tropeço deixa o clube serrano na 13ª colocação.

Clássico Gre-Nal

Grêmio, de Maria Dias, empatou com o Inter, de Marzia. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois, na segunda-feira, Grêmio e Inter se enfrentaram no clássico. O duelo realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, terminou empatado em 2 a 2.

As Mosqueteiras marcaram seus dois gols com Camila Pini e chegaram aos sete pontos. O desempenho deixa o Tricolor em 12º.

As Gurias Coloradas, por sua vez, balançaram as redes com as uruguaias Belén Aquino e Julieta Morales. Com isso, somaram mais um ponto e chegaram aos três, mas permaneceram em 14º.

Extremos da tabela

A Ferroviária, que venceu o Palmeiras, manteve a liderança da Série A-1. O time grená soma 19 pontos e fica à frente do Cruzeiro pelos critérios de desempate (tem um gol a mais de saldo).

Por outro lado, Sport e 3B da Amazônia seguem no Z-2. Ambos somam apenas um ponto.

Jogos da sétima rodada

Cruzeiro 2x1 Bragantino

São Paulo 1x1 Corinthians

Palmeiras 1x2 Ferroviária

Flamengo 2x0 Juventude

Bahia 2x1 Fluminense

Sport 1x2 América-MG

3B da Amazônia 2x2 Real Brasília

Grêmio 2x2 Inter

