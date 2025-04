Brasileirão Feminino: como foi a quinta rodada e a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na quinta rodada. Nayra Halm / Staff Images Woman/ CBF

A quinta rodada do Brasileirão Feminino terminou nesta quinta-feira (17). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

Na última quarta-feira (16), as Mosqueteiras foram até a Arena Gregorão, em Contagem, e empataram em 0 a 0 com o América-MG. O resultado deixou o Tricolor na 11ª colocação, com seis pontos.

Ainda na quarta, o Juventude conquistou sua primeira vitória na Série A-1. Em confronto na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, as Gurias Jaconeras triunfaram por 1 a 0 sobre o Bragantino, com gol da atacante Jaielly. Com isso, chegaram aos quatro pontos e ao 13º lugar.

Por fim, nesta quinta-feira (17), as Gurias Coloradas perderam mais uma vez. Diante do forte time do Cruzeiro, o Inter tropeçou por 2 a 1, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. As Cabulosas marcaram com Byanca Brasil e Pri Back. O clube gaúcho descontou com Fefa Lacoste.

A Ferroviária, que venceu o 3B da Amazônia por 1 a 0, manteve a liderança da Série A-1. Sport e 3B da Amazônia seguem no Z-2.

Quinta rodada

Flamengo 2x5 Palmeiras

Fluminense 1x1 Corinthians

Bahia 2x0 Real Brasília

América-MG 0x0 Grêmio

Juventude 1x0 Bragantino

São Paulo 2x1 Sport

3B da Amazônia 0x1 Ferroviária

Inter 1x2 Cruzeiro

Próxima rodada

19/4, 16h: Bragantino x Flamengo

19/4, 18h: Grêmio x São Paulo

19/4, 21h: Corinthians x 3B da Amazônia

20/4, 15h: Real Brasília x Juventude

20/4, 15h: América-MG x Cruzeiro

20/4, 15h: Sport x Fluminense

20/4, 16h: Ferroviária x Inter

20/4, 20h30min: Palmeiras x Bahia