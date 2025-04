Brasileirão Feminino: como foi a quarta rodada e a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na quarta rodada. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

A quarta rodada do Brasileirão Feminino terminou no último domingo (13). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

No sábado (12), as Mosqueteiras conquistaram seu primeiro triunfo no campeonato. Em partida disputada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0. O gol foi da atacante Valéria Paula. Com o resultado, o Tricolor está em 11º, com cinco pontos.

Ainda no sábado, as Gurias Jaconeras foram goleadas pelo Cruzeiro por 4 a 0, em jogo realizado na Arena Gregorão, em Contagem.

Os gols do time mineiro foram de Paloma Maciel, Isabela, Leticia e Gaby Soares. O Juventude caiu para a 14ª colocação, com apenas um ponto.

Também no sábado, as Gurias Coloradas ficaram no empate sem gols com o Fluminense. O duelo foi no Moça Bonita, no Rio de Janeiro, e deixou o Inter em 13º, com dois pontos.

A Ferroviária, que venceu o São Paulo por 1 a 0, assumiu a liderança da Série A-1. Sport e 3B da Amazônia seguem no Z-2.

Quarta rodada

Sport 1x2 Flamengo

Corinthians 1x2 Palmeiras

Cruzeiro 4x0 Juventude

Grêmio 1x0 Bahia

Fluminense 0x0 Inter

Ferroviária 1x0 São Paulo

Real Brasília 2x1 Bragantino

3B da Amazônia 0x3 América-MG

Próxima rodada

15/4, 18h30min: Flamengo x Palmeiras

15/4, 19h: Fluminense x Corinthians

16/4, 15h: Bahia x Real Brasília

16/4, 15h: América-MG x Grêmio

16/4, 16h: Juventude x Bragantino

16/4, 16h: São Paulo x Sport

16/4, 21h: 3B da Amazônia x Ferroviária

17/4, 16h: Inter x Cruzeiro

