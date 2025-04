Brasil reencontra os Estados Unidos em preparação para a Copa América

A Seleção Brasileira se prepara para o segundo teste na data Fifa. Após a derrota no último sábado, a equipe de Arthur Elias reencontrará os Estados Unidos às 23h30min desta terça-feira (8) no PayPal Park, em San José.

Mesmo com o tropeço por 2 a 0 no primeiro duelo entre as seleções, o técnico brasileiro apontou pontos positivos na atuação brasileira. Agora, a expectativa é por corrigir os erros e sair com um resultado melhor.