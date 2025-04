Brasil-Far x Criciúma: tudo sobre o jogo da 1ª rodada do Brasileirão Feminino A-3. - / Arte GZH

As Gurias do Brasil-Far enfrentam o Criciúma no próximo sábado (26), às 15h30min, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A-3. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil-Far x Criciúma

Brasil-Far: Gaby; Nubia, Andressa Kreski, Soares (Alissa) e Marcela; Camilly, Lari Amaral (Maju) e Marina (Vitória); Andressa Ramos, Emilly Karla e Carol Pescoço. Técnico: Leonardo Antunes.

Criciúma: Stefani (Lais); Miriam (Emily), Aline, Jazel e Pasin (Barreiro); Duda Moura, Maria e Michele; Paulinha, Princesa e Raissa. Técnica: Bina Cassol

Arbitragem para Brasil-Far x Criciúma

Jonathan Giovanella Vivian (RS), auxiliado por Otavio Legramanti (RS) e Juarez de Mello Junior (RS).

Onde assistir a Brasil-Far x Criciúma

O Brasil-Far anuncia a transmissão no seu canal no Youtube.

Como chegam Brasil-Far x Criciúma

Brasil-Far

O rubro-verde conquistou a vaga à Série A-3 através do Gauchão. No campeonato estadual, terminou na quarta colocação, atrás apenas de Grêmio, Inter e Juventude, que estão na elite do Brasileirão.

O clube montou um elenco com a manutenção de alguns destaques da última temporada, como a goleira Gaby, por exemplo. E também foi ao mercado e buscou reforços, como a atacante Emmily Karla, ex-Juventude e Grêmio.

Criciúma

As Meninas Carvoeiras também conquistaram a vaga por meio do Estadual. No Catarinense, foram vice-campeãs, ao perder a final para o Avaí Kindermann (que já estava garantido na Série A-2).

Para esta temporada, o Criciúma também manteve grande parte do elenco. Mas foi ao mercado e buscou reforços pontuais, com a goleira Laís, ex-Juventude, por exemplo.

Ingressos para Brasil-Far x Criciúma

As entradas serão comercializadas a R$ 20. Os sócios do rubro-verde possuem entrada franca.

Regulamento do Brasileirão Feminino A-3

Para esta temporada haverá uma novidade na Série A-3: a partir de agora, o torneio não será mais mata-mata desde a fase inicial. Em 2025, os 32 times participantes serão divididos em oito grupos.

Na fase inicial, as equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, para definir os classificados à próxima etapa. Avançarão aos mata-matas os dois primeiros de cada grupo.