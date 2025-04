Brasil-Far estreia com vitória sobre o Criciúma no Brasileirão Feminino A-3

Andressa Ramos, Emmily Karla e Alissa marcaram para o Brasil de Farroupilha. Luiz Erbes / Divulgação/Brasil-Far

O Brasil de Farroupilha estreou com vitória, de virada, sobre o Criciúma no Brasileirão Feminino A-3. A partida foi realizada no sábado (26), no Estádio das Castanheiras.

O time catarinense saiu na frente com gol contra da lateral Marcela, aos 29 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, porém, o rubro-verde buscou os três pontos com Andressa Ramos, Emmily Karla e Alissa balançando as redes.

A equipe gaúcha, que é comandada pelo técnico Leonardo Antunes, atuou com: Gabi; Nubia, Soares (Alissa), Andressa Kreski e Marcela; Ingrid, Ju Goes (Maju) e Larissa Amaral; Andressa Ramos (Jufo), Emmily Karla e Carol Pescoço (Nicole Neres).

Com o resultado, o Brasil-Far assume momentaneamente a liderança do Grupo A-4. A outra partida da chave, entre Coritiba e Toledo, será realizada neste domingo (27).

Próximo desafio