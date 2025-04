Brasil-Far conhece grupo e tem data de estreia definida no Brasileirão Feminino A-3; veja 

Brasil-Far já iniciou a preparação para a competição nacional. Divulgação / Brasil-Far

A CBF divulgou nesta semana o regulamento específico e a tabela detalhada do Brasileirão Feminino A-3. A competição terá a participação do Brasil-Far, único representante do RS.

Para esta temporada haverá uma novidade: a partir de agora, o torneio não será mais mata-mata desde a fase inicial. Em 2025, os 32 times participantes serão divididos em oito grupos.

Na fase inicial, as equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, para definir os classificados à próxima etapa. Avançarão aos mata-matas os dois primeiros de cada grupo.

Depois, das oitavas de final até a decisão do título, os confrontos serão de ida e volta. As quatro equipes que chegarem às semifinais garantem o acesso à Série A-2 do Brasileirão Feminino.

O Brasil-Far está no Grupo A-4, ao lado de Criciúma, Toledo-PR e Coritiba. A estreia do rubro-verde está marcada para o dia 26 de abril, às 15h30min, contra o Criciúma. O duelo será no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Chaves do Brasileirão Feminino A-3

Grupo A-1

Recanto-AM

Tarumã-AM

Galvez-AC

Rolim-RO

Grupo A-2

Cresspom-DF

Vila Nova-GO

Operário-MS

Operário-MT

Grupo A-3

Pinda Ferroviária-SP

Realidade Jovem-SP

Pérolas Negras-RJ

Itabirito-MG

Grupo A-4

Brasil de Farroupilha

Criciúma

Toledo-PR

Coritiba

Grupo A-5

Ypiranga-AP

São Raimundo-RR

Manaus

Tuna Luso-PA

Grupo A-6

Ceará

Iape-MA

União-RN

Atlético Piauiense-PI

Grupo A-7

UDA-AL

Ipojuca AC-PE

Mixto-PB

Guarani-AL

Grupo A-8

Doce Mel-BA

Atlético-BA

Prosperidade-ES

CE Juventude-SE

Jogos do Brasil-Far