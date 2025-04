Brasil enfrenta os Estados Unidos em primeiro amistoso da temporada

Seleção Brasileira terá dois amistosos contra os Estados Unidos. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira abrirá a temporada enfrentando um dos adversários mais difíceis no cenário do futebol feminino.

A partir das 18h deste sábado (5), a equipe de Arthur Elias duelará com os Estados Unidos no SoFi Stadium, na cidade de Inglewood.

O primeiro desafio de 2025 será preparatório para a Copa América 2025 e colocará no caminho do Brasil o adversário da última edição dos Jogos Olímpicos. Na final, as estadunidenses levaram a melhor e conquistaram o ouro.

— Elas são a equipe a ser batida. Infelizmente, perdemos para elas na final das Olimpíadas e acho que ficou um pouquinho engasgado. Acho que dava (para vencer) e ficou a sensação da água escorrendo pela mão — afirmou a volante Mariza, atualmente no Corinthians, mas que já defendeu as cores do Grêmio.

A meio-campista foi uma das novidades na lista de Arthur Elias. Entre as 23 convocadas, o destaque também fica com a atacante Luany, que está no Atlético de Madrid. Com 22 anos, ela já passou pelo Grêmio.

— É um sentimento único e gratificante. Era um objetivo meu me destacar ao máximo no Atlético e voltar para a Seleção. Consegui e estou muito feliz, estou com as meninas que conheço, em um ambiente muito bom, com uma comissão técnica muito boa — destacou a atacante.

Objetivo definido

Arthur Elias terá mais duas datas Fifas para preparar o Brasil antes da Copa América. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Com carinhas novas, o Brasil tem um objetivo definido: preparar-se da melhor forma possível para a disputa da Copa América. A competição tem início previsto para 12 de julho e será realizada no Equador.

Até lá, o técnico Arthur Elias terá mais duas datas Fifa para ajustar alguns pontos. Tudo passa, também, pelos fortes testes contra a seleção norte-americana.

— A minha função é que a gente consiga ser uma equipe que marque muito bem, que anule os principais pontos que os Estados Unidos têm a seu favor: a qualidade do meio-campo, a velocidade das atacantes, a eficiência delas, as bolas paradas. Então, é uma equipe que realmente vai nos testar muito defensivamente — explicou o treinador.

Próximo compromisso

Após o amistoso deste sábado, as seleções se reencontram na terça-feira (8), às 23h30min, no PayPal Park, em San José.