Brasil de Farroupilha nutre sonho em disputa do Brasileirão Feminino A-3; equipe estreia neste sábado

— O Criciúma é uma equipe bem tradicional, tem um baita projeto , principalmente na base. Então, são atletas que jogam faz tempo juntas e com uma excelente treinadora, que é a Bina. É um trabalho muito importante para o futebol feminino, que é referência na modalidade — avaliou o técnico Leonardo Antunes, do Brasil-Far.

A preparação do time rubro-negro para a estreia na competição iniciou em 23 de março . Atualmente, o grupo está treinando de segunda-feira a sábado, no turno da noite.

Nova fórmula

Para esta temporada, o Brasil-Far também vai se deparar com uma nova fórmula de disputa na Série A-3, que equivale à Série C do Brasileirão. A partir de agora, o torneio não será mais mata-mata desde a fase inicial. Em 2025, os 32 times participantes foram divididos em oito grupos .

O Brasil de Farroupilha está no mesmo grupo que Toledo , Criciúma e Coritiba . Na fase inicial, as equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno único , para definir os classificados à próxima etapa. Avançarão aos mata-matas os dois primeiros de cada grupo.

Depois, das oitavas de final até a decisão do título, os confrontos serão de ida e volta. As quatro equipes que chegarem às semifinais garantem o acesso à Série A-2 do Brasileirão Feminino. O sonho do rubro-verde é integrar este grupo.