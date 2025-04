Atacante do Bahia reafirma "carinho enorme" pelo Grêmio antes de reencontro; assista ao podcast

Cássia, atacante do Bahia. Letícia Martins / EC Bahia/Divulgação

O jogo entre Grêmio e Bahia, neste sábado (12), marcará o reencontro da atacante Cássia com seu ex-clube. O duelo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a partir das 16h, e é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino.

Cássia despediu-se do Grêmio ao final da última temporada. Em três anos defendendo as cores do clube, somou 71 jogos e 31 gols — números que a credenciam como segunda maior artilheira do Tricolor desde a retomada do departamento.

— Tenho um carinho enorme pelo Grêmio, uma história. Sou muito grata por tudo que vivi, por tudo que passei, tenho grandes amigas, grandes companheiras e, em relação a isso, fico com o coração um pouquinho apertado, mas é o nosso trabalho. Assim como eu defendi a camisa do Grêmio por três anos consecutivos, agora é a vez do Bahia — afirmou, em entrevista ao Resenha das Gurias.

Assista ao episódio do "Resenha das Gurias"

A partida contra as Mosqueteiras será a quinta de Cássia com as cores do Bahia. Na penúltima rodada, a atacante também teve a oportunidade de marcar seu primeiro gol pelo clube, no empate em 3 a 3 com o Flamengo.

— Fiquei muito feliz pelo primeiro gol. Como atacante, a gente vive disso. E espero, no decorrer da competição, poder fazer aquilo que mais sei fazer — relatou.

As Mulheres de Aço vêm de dois empates (Flamengo e América-MG) e uma vitória (Inter) na largada da Série A-1. A campanha deixa o Bahia na zona de classificação para a próxima fase, em sétimo, com cinco pontos.

— É uma competição superdifícil. O Bahia vem de uma A-2 e estamos no caminho certo. Viemos de três jogos em que somamos pontos importantíssimos. Acredito que, para todos, o Bahia tem sido uma surpresa pela força do grupo que estamos demonstrando jogo a jogo — afirmou.

Após os embates com Inter e Grêmio, Cássia voltará a reencontrar o futebol gaúcho apenas na última rodada. O confronto entre Bahia e Juventude fecha o Brasileirão Feminino, em 18 de junho.

Ouça o "Resenha das Gurias"