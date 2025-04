As baixas do Inter para o duelo com o Fluminense no Brasileirão Feminino 

Zagueira Bruna Benites segue fora. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem em busca da primeira vitória no Brasileirão Feminino e terão mais uma oportunidade neste sábado (12), diante do Fluminense. Em partida marcada para às 17h, no Moça Bonita, no Rio de Janeiro, o Inter pode ter novas mudanças na formação titular.

Desde o duelo contra o Sport, na última rodada, o clube colorado teve uma baixa na zaga. A capitã Bruna Benites sofreu uma lesão no joelho e está fazendo trabalhos na academia e junto à fisioterapia diariamente. O Inter não divulga qual é o tempo estimado para o retorno. Mas ela não estará à disposição para enfrentar o Flu.

Com isso, o técnico Jorge Barcellos terá de escolher a companheira de Fefa Lacoste para enfrentar o Fluminense. Na última rodada, a volante Capelinha foi improvisada no setor. O elenco, porém, conta com três zagueiras de origem: Leticia Debiasi (que entrou no último jogo) e a dupla Bianca Martins e Gi Santos (ambas ainda não estrearam na temporada).

Outras baixas

Além de Benites, há mais duas atletas no departamento médico. Ambas ainda não jogaram na temporada e seguem fora: a goleira Bárbara e a volante Gabi Morais.

Bárbara teve de passar por procedimento cirúrgico por conta de uma lesão na mão e, desde então, está fora. O Inter informa que o tratamento é lento, e também não estima quando ela ficará à disposição.

Para fechar a lista de baixas, a volante Gabi Morais é outra que se recupera de lesão. A atleta também teve problemas no joelho, mas faz trabalhos na academia e junto à fisioterapia. Das três, é a que deve retornar mais rápido, mas sem data divulgada.

Situação na tabela