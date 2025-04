Arthur Elias revela "missão importante" da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo

Arthur Elias, técnico da Seleção, em últimos treinos da data Fifa. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Ainda restam dois anos de preparação, mas a Seleção Brasileira não esconde o foco na próxima edição da Copa do Mundo. Agendado para 2027, o campeonato será realizado em solo brasileiro e este fato aumenta as expectativas de uma conquista inédita.

Para estar em sintonia com a torcida, a Seleção Brasileira pretende realizar mais amistosos no país. Os próximos já têm data: 30 de maio e 2 de junho, contra o Japão.

— Vamos jogar com o nosso torcedor, recebendo esse calor, divulgando o trabalho dessas atletas da Seleção Brasileira que precisam ser cada vez mais conhecidas e reconhecidas por tudo que têm feito. E, até a Copa do Mundo, sei que é uma missão importante nossa trazer o torcedor para se identificar cada vez mais com a Seleção — afirmou o técnico Arthur Elias.

Os amistosos serão realizados na Arena do Corinthians, na capital paulista, e no Estádio Municipal Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, respectivamente. Pela frente, a quinta melhor seleção do mundo, de acordo com o ranking da Fifa.

— É uma seleção japonesa vai nos testar de forma diferente do que foi a seleção americana, e no mais alto nível, que é o que eu acredito. A gente quer jogar sempre contra seleções fortes, vamos nos desafiando, evoluindo e conseguindo trazer uma preparação em paralelo, muito boa, para a Copa América — avaliou o técnico brasileiro.

Duelos fortes

Os testes contra o Japão vêm depois dos amistosos contra os Estados Unidos. Na última data Fifa, o Brasil acumulou uma derrota e uma vitória contra as norte-americanas.

— Fiquei bastante satisfeito, porque a gente está cada vez mais forte na identidade da nossa Seleção, também no entendimento e execução do nosso modelo de jogo. Tem dado certo aquilo que a gente se propõe para cada partida, para cada adversário, plano estratégico, plano de jogo — disse.