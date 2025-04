América-MG x Grêmio: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras encaram o América-MG na próxima quarta (16), às 15h, na Arena Gregorão, em Contagem.

O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para América-MG x Grêmio

América-MG: Tainá; Lais Giacomel, Mimi, Mayara e Ilana (Ana Portugal); Ana Flávia, Iara e Rafa Levis; Radija, Soraya e Gadu. Técnico: Jorge Victor.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia (Katielle); Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha (Gisele) e Valéria Paula (Yamila Rodríguez). Técnica: Thaissan Passos.

Arbitragem para América-MG x Grêmio

Jady Jesus Caldas (BA), auxiliada por Caroline Costa Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG).

Onde assistir a América-MG x Grêmio

O América-MG transmitirá a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam América-MG e Grêmio

América-MG

As Spartanas vêm de vitória sobre o 3B da Amazônia, por 3 a 0, fora de casa. O time mineiro está na 10ª colocação, com cinco pontos.

Um dos principais destaques do América-MG é a meia Rafa Levis. Ex-Grêmio, ela despediu-se do Tricolor ao final da última temporada, com 84 jogos, 15 gols e 20 assistências.

Grêmio

As Mosqueteiras conquistaram sua primeira vitória na última rodada, por 1 a 0 sobre o Bahia, em casa. Com isso, o Grêmio permaneceu na 11ª colocação, mas com cinco pontos.

Para enfrentar o América-MG, o Tricolor tem duas dúvidas: a lateral-esquerda Raissa Bahia, que teve de ser substituída ainda no primeiro tempo do último jogo, após um desconforto na região anterior da perna; e a atacante Giovaninha, que sofreu uma contusão no tórax no duelo com o Bahia e teve de passar por exames.

Leia Mais Brasileirão Feminino: como foi a quarta rodada e a situação dos times gaúchos

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, no total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.