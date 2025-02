Seleção feminina se apresenta na Granja Comary para a data Fifa de fevereiro

Não há nenhuma atleta que atua no Rio Grande do Sul. No entanto, jogadoras que estavam no futebol gaúcho recentemente seguem recebendo oportunidade de Arthur Elias. São os casos das goleiras Lorena (ex-Grêmio, atualmente no Kansas City Current) e Claudia (ex-Juventude, hoje no Fluminense), da zagueira Isa Haas (hoje no Cruzeiro) e da atacante Priscila (jogadora do América-MEX), ambas ex-Inter.