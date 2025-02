Quem são as gurias da base promovidas ao profissional do Inter

Joana e Bianca Martins vão integrar o elenco principal colorado. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

O Inter terá duas carinhas novas no elenco principal em 2025. A zagueira Bianca Martins e a meio-campista Joana assinaram contratos profissionais e ficarão à disposição do técnico Jorge Barcellos para a temporada.

A defensora chegou ao clube colorado em 2023, após passagem pelo Flamengo de Tenente Portela. Com 18 anos, também pode ser utilizada como volante.

— A Bianca é uma jogadora de muita força, séria e com uma visão de jogo muito boa. Se comunica muito bem e é uma líder na base. Com certeza, ela está aprendendo muito no profissional — avaliou o técnico David da Silva, da base do Inter, em entrevista a ZH.

Bianca Martins chegou ao Inter em 2023 para integrar as categorias sub-17 e sub-20. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Natural de Derrubadas, município do interior gaúcho com pouco mais de 2 mil habitantes, Bianca Martins acumula 44 jogos e oito gols pela base colorada. Além dos títulos de Brasileirão sub-20 e Gauchão sub-17.

Pelo profissional, a zagueira estreou na goleada de 15 a 0 sobre o Elite, em 26 de outubro de 2024, pela quarta rodada do Gauchão. À época, entrou no lugar de Bruna Benites, e ainda marcou um gol.

Companheira de Bianca Martins na base, a meio-campista Joana também receberá oportunidade no profissional do Inter. Com 19 anos, ela chegou a Porto Alegre na última temporada, após passagem pelo Avaí Kindermann.

— A Joana pode jogar em mais de uma posição no meio de campo e no ataque, tem um chute muito forte e direcionado, o que a fez ser nossa goleadora do Brasileirão sub-20 do ano passado. Ela também é uma menina muito inteligente com a bola nos pés — analisou o técnico David da Silva.

Joana está no Inter desde 2024, quando chegou para a categoria sub-20. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

Joana disputou 19 jogos pela base colorada, com 13 gols marcados. Além de artilheira do Inter no Brasileirão sub-20, ela também esteve em campo na campanha que culminou no vice da Copa São Paulo.

Enquanto, no profissional, a meio-campista teve quatro oportunidades no Gauchão. Ela esteve em campo nas goleadas sobre Futebol com Vida e Elite (ambas por 15 a 0), no empate com o Juventude (0 a 0) e na derrota para o Grêmio (2 a 0).

Tradição na base

Bianca Martins e Joana se juntarão a outras quatro atletas que já integram o profissional, e também foram formadas pela base colorada: as goleiras May e Mari Ribeiro e as meio-campistas Ketlin e Danny Teixeira.

— Fico muito feliz pela Bianca e pela Joana, pois são meninas que captamos e trabalhamos para que possam chegar nesse momento. Elas são as protagonistas, e a gente como clube tenta dar todas as condições, conselhos e dicas para que possam chegar no elenco profissional. São meninas muito boas de grupo e com muita qualidade técnica. Vão ter a experiência da comissão técnica e das atletas do clube que as ajudarão a se adaptar no elenco profissional — afirma o treinador da categoria sub-20 colorada.

Multicampeão na base, o Inter tem como valência a formação de atletas. Na última convocação da Seleção Brasileira, por exemplo, quatro meninas chamadas foram formadas pelo clube colorado: a zagueira Isa Haas (atualmente no Cruzeiro), a lateral Bruninha (do Gotham-EUA) e as atacantes Priscila (América-MEX) e Jheniffer (Tigres-MÉX).

Quando joga?

O Inter volta a campo na disputa do Brasileirão. A competição tem início previsto para 17 de março, mas a tabela ainda não foi divulgada pela CBF. A temporada ainda reservará as disputas de Copa do Brasil e Gauchão para as Gurias Coloradas.