Quem é Daniela Montoya, meia colombiana que negocia com o Grêmio 

Montoya (C) é uma das referências na Colômbia. Colin MURTY / AFP

O Grêmio negocia com a meia Daniela Montoya, do Atlético Nacional-COL. Aos 34 anos, a atleta desembarcaria em Porto Alegre com o cartaz de ter um perfil experiente e como referência técnica.

Daniela Montoya está no Atlético Nacional-COL desde 2023. No ano passado, o Inter chegou a fazer uma investida pela meio-campista, mas ela preferiu seguir no clube.

Quem é Daniela Montoya

A atleta já passou por times como Junior Barranquilla, Deportivo Cali e Independiente Medellín. Na Espanha, defendeu o Levante. Além disso, é figura constante nas convocações da seleção da Colômbia. Com a camisa de seu país, além, de usar a braçadeira de capitã, soma participações em Copas do Mundo, Copas América e Jogos Pan-Americanos.

Quem acompanha Montoya de perto destaca o perfil de liderança e como a jogadora foi decisiva nas últimas campanhas do Atlético Nacional.

— Falar de Daniela Montoya é falar de pura experiência. Uma jogadora que é líder na seleção colombiana e no seu clube. É um símbolo muito condizente com o seu jogo em campo — aponta David Felipe Ocampo, jornalista da Red Sonora Radio Cali, da Colômbia.

A atleta também participou de um dos principais feitos do clube, em 2023, na Libertadores feminina. Naquela oportunidade, em sua primeira participação, a equipe terminou com a terceira colocação, vencendo as Gurias Coloradas na disputa.

Antes do inicio do torneio sul-americano, Montoya já havia sido goleadora do time na liga colombiana com oito gols e três assistências. Na Libertadores, marcou dois gols e deu uma assistência em seis partidas.

Taticamente, pode atuar como volante ou meia. Durante sua passagem pelo Atlético Nacional, disputou 36 partidas, com 14 gols e seis assistências entre a Liga Feminina e a Copa Libertadores.

Posicionamento de Montoya pelo Atlético Nacional. (Sofascore/Reprodução)

Ficha da jogadora

Nome: Daniela Montoya Quiróz

Daniela Montoya Quiróz Data de nascimento: 22/08/1990

22/08/1990 Altura: 1,62m

1,62m Cidade natal: Medellín, Colômbia

Medellín, Colômbia Posição: volante e meia

volante e meia Pé preferencial: destra