Inter realiza pagamento de pendência financeira com ex-atleta do elenco feminino

Priscila é a maior goleadora da história do clube, com 48 gols.

O Inter efetuou o pagamento da pendência que havia com a atacante Priscila, atualmente no América-MEX. O valor era referente à negociação que envolveu a venda da atleta para o clube mexicano.

Conforme trouxe a reportagem de Zero Hora no mês de janeiro , a atleta ainda não havia recebido a porcentagem que teria direito em relação à venda para o seu atual clube. O valor foi repassado para Priscila nos últimos dias.

Na transferência para o América, ficou acordado que ela receberia 10% do valor total do negócio, em duas parcelas. À época, a transação envolveu cerca de R$ 2,8 milhões, e a quantia seria repassada ainda no mês de outubro do ano passado, quando o clube do México faria o pagamento da primeira parcela ao Inter.