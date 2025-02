Inter amplia contrato com volante do elenco feminino

Ketlin (D) já está integrada ao elenco principal. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

O Inter anunciou, nesta quarta-feira (5), a renovação contratual com a jovem Ketlin. Aos 20 anos, a volante teve o vínculo ampliado até dezembro de 2026. A atleta já faz parte do elenco principal.

Ketlin chegou ao Inter ainda em 2021 para integrar as categorias de base. Com o grupo, disputou o Brasileirão sub-20 do mesmo ano e fez parte do elenco bicampeão sub-20, no ano passado. Ainda em 2023 foi emprestada ao Bragantino. Pelo clube, foi vice-campeã da Copa Paulista.

A volante iniciou a carreira no Ouro Verde do Oeste, equipe de futsal paranaense. Depois, foi para o Toledo, em que foi um dos destaques. Por lá, ela foi vice-campeã estadual e terminou a competição como artilheira.

No ano passado, quando retornou ao Inter, o contrato havia sido ampliado até o final de 2025. Agora, o vínculo foi ampliado por mais uma temporada. No comunicado, o Inter reforçou o planejamento de utilização e apostas nos talentos que estão sendo formados nas categorias de base.

— A renovação da Ketlin é uma demonstração clara do compromisso do Internacional com suas categorias de base. Trabalhamos para formar atletas de excelência e pessoas que representem nossos valores. Apostar na base é acreditar em um futuro sólido e vitorioso para as Gurias Coloradas — apontou Luiza Parreira, gerente do futebol feminino do Inter.