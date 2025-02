Gurias Gremistas vão encarar o Corinthians na estreia na Supercopa

Corinthians é o atual campeão e único vencedor do torneio. (Staff imagens/CBF)

A CBF sorteou, nesta quarta-feira (12), os confrontos da primeira fase da Supercopa Feminina. As Gurias Gremistas voltarão a enfrentar o Corinthians no primeiro mata da competição.

No sorteio, ficou definido que o Tricolor terá a vantagem do mando de campo. A estreia do torneio está prevista para o dia 9 de março. A competição seguirá até o dia 16, data prevista para a final.

Além do confronto entre Grêmio e Corinthians, haverá duelos entre Bahia e Cruzeiro, entre Sport e São Paulo e entre Real Brasília e Flamengo.

Os times se enfrentarão em duelos eliminatórios nas três fases da competição. Em caso de empate nos jogos, a classificação será decidida nos pênaltis. Se o Grêmio conquistar a vaga, vai encarar a vencedora do duelo entre Bahia e Cruzeiro nas semifinais.

Esta será a segunda vez que as Gurias Gremistas e as Brabas estarão frente a frente no torneio. Na primeira edição da Supercopa, em 2022, o time paulista ficou com a taça ao vencer a equipe gaúcha por 1 a 0, em Itaquera.

Além disso, o Tricolor terá pela frente o atual campeão e vencedor em todas as edições da Supercopa.

Confira os confrontos da Supercopa

Grupo A: Bahia x Cruzeiro

Grupo B: Grêmio x Corinthians

Grupo C: Sport x São Paulo

Grupo D: Real Brasília-DF x Flamengo

*Os clubes da esquerda são os mandantes dos confrontos

Mudança para 2026

Esta será a última edição da Supercopa no atual formato. Com a volta da Copa do Brasil ao calendário a partir do ano que vem, a competição seguirá os mesmos moldes do masculino a partir de 2026. A decisão da taça será entre a equipe campeã brasileira e a vencedora da Copa do Brasil.