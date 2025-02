Grêmio assina contrato profissional com zagueira formada na base

Emille integrava a categoria sub-20 do Grêmio.

O Grêmio anunciou, na última sexta-feira (21), que assinou contrato profissional com a zagueira Emille , de 20 anos. Oriunda da base tricolor, a atleta firma vínculo até dezembro de 2026.

Natural de Manaus, a jogadora chegou ao time feminino do Grêmio em 2023 para integrar a categoria sub-20. Na carreira , Emille também já passou por Ferroviária e Iranduba-AM.

A zagueira soma 20 jogos e um gol pela categoria de base, além do título da Ladies Cup sub-20, em 2023 . Pelo profissional, Emille ainda não fez sua estreia.

— Estou muito feliz, motivada e muito honrada por estar fazendo parte do elenco principal das Gurias Gremistas. Podem esperar de mim muita garra , muita vontade e dedicação até o final. Que seja um ano de muitas vitórias e títulos — afirmou, em entrevista divulgada pelo Grêmio.

Agora, a zagueira ficará à disposição de Thaissan Passos para os compromissos gremistas da temporada. O Tricolor disputará Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão em 2025.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.