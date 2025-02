Grêmio assina contrato profissional com atacante formada na base

Vick seguirá no Grêmio em 2025.

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (21), que assinou contrato profissional com a atacante Vick , de 20 anos. Oriunda da base gremista, a atleta firma vínculo até dezembro de 2025.

Natural de São Luís do Maranhão, Vick chegou ao Grêmio na última temporada, após passagem pelo Flamengo de Tenente Portela. Na carreira, também já vestiu as cores do Cefama-MA.