FGF confirma data do Gauchão Feminino de 2025

Desde 2022, o Gauchão tem a participação da dupla Gre-Nal apenas na segunda fase. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou as datas das competições de futebol feminino. Principal torneio, o Gauchão será realizado entre 27 de julho até 23 de novembro.

Os detalhes do formato do Gauchão ainda serão debatidos futuramente em congresso técnico com os clubes. Desde 2022, a entidade tem realizado o torneio em quatro fases, com a dupla Gre-Nal ingressando apenas na segunda etapa.

Leia Mais CBF divulga data do sorteio da Supercopa feminina

Conforme o calendário da FGF, serão três competições de base. O Gauchão sub-20 tem seu início previsto para o dia 22 de junho até 27 de julho, com seis datas. A competição da categoria sub-17 será realizada entre 11 de outubro até 29 de novembro, com oito datas. Já o Gauchão sub-15 será realizado entre 19 julho até 6 de setembro, com oito datas.

Até o início das competições estaduais, quatro equipes estarão envolvidas nos torneios nacionais. Grêmio, Inter e Juventude são os representantes na elite do Brasileirão. O Brasil de Farroupilha, por sua vez, está na terceira divisão.

Leia Mais Seleção Feminina tem primeira convocação do ano e mira preparação para a Copa América

Neste ano, estes mesmos clubes terão participação na Copa do Brasil, uma novidade no calendário de 2025.

O Grêmio ainda terá uma competição a mais, a Supercopa. O torneio eliminatório será disputado no próximo mês. O Tricolor será o único representante gaúcho por conta do desempenho no último Brasileirão.