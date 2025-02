Ex-dupla Gre-Nal, meio-campista fala sobre retomada da carreira após pausa para tratar depressão 

Kika Brandino, meio-campista do Botafogo, em treinamento da equipe. Arthur Barreto/Botafogo / Divulgação

O ano de 2025 marcou o começo de um novo capítulo na história da meio-campista Kika Brandino. Após fazer uma pausa na carreira para tratar de depressão, a jogadora aceitou a proposta do Botafogo e voltará aos campos nesta temporada.

Ex-jogadora da dupla Gre-Nal, Kika se ausentou dos gramados por cerca de oito meses. Neste período, voltou suas atenções para algo mais importante: o cuidado com a saúde mental.

— Eu ainda estou no processo, estou na luta contra a depressão diariamente, mas vencendo a cada dia. Agora estou no Botafogo, clube que me abriu portas novamente depois do afastamento, um clube que me abraçou realmente, está me dando todo o suporte físico, suporte mental. Então, estou me sentindo muito bem, muito feliz no ambiente — afirmou a jogadora em entrevista ao podcast "Resenha das Gurias".

Desde o encerramento do vínculo com o Atlético-MG até aceitar a proposta do Botafogo, Kika contou com suporte profissional (de psicóloga e psiquiatra) e também com o carinho de pessoas próximas. Entre elas, estava o técnico das Gloriosas, Léo Goulart.

— Durante o ano todo, a gente manteve conversas e em nenhum momento foi conversa invasiva e me pressionando a voltar para o futebol, e sim conversa aberta para saber como estava a Kimberly, e não a Kika atleta. Então, eu agradeço muito a ele, que teve um peso sim na minha decisão de voltar a jogar futebol. Ele foi uma das pessoas que me deram total confiança de retornar e entender que poderia ser diferente, e está sendo diferente — contou.

Kika segue em tratamento para a depressão, e conta com todo o suporte do clube carioca. Há, no departamento médico, uma equipe multidisciplinar, que conta com psicóloga.

— Temos um protocolo que respondemos diariamente, em que falamos como estamos nos sentindo psicologicamente, se dormimos bem, se não dormimos bem. Então, caso eu coloque ali: "Ah, hoje eu estou um pouquinho mais estressada, um pouquinho mais desanimada". Eu chego no clube, a psicóloga me aborda de um jeito super tranquilo: "Como foi? Não dormiu bem? O que aconteceu?" Então, são esses detalhes que eu percebo que realmente o clube quer fazer acontecer a modalidade, está fazendo um trabalho legal — resume a jogadora.

Anunciada no início de janeiro, Kika já está treinando com o elenco e vive a expectativa pela estreia. O Botafogo está na disputa da Copa Rio, e terá sua primeira partida neste sábado (22), às 9h, contra o Pérolas Negras.

— É muito provável que no sábado tenhamos a Kika ali no banco, torcendo para entrar alguns minutinhos. E muito ansiosa, mas uma ansiedade super positiva em saber que eu venci. Eu venci algo que eu achava que era invencível. Então, estou ansiosa para chegar sábado, ver meu nome ali, ver minha camisa, pisar no Nilton Santos e sentir de novo tudo aquilo, aquele frio na barriga — completou Kika:

— Tenho certeza que vai ser uma temporada muito intensa, de muitas competições, onde a gente está se preparando super bem. Temos metas grandes para alcançar e tenho certeza que vamos conquistar. O trabalho está sendo bem desenvolvido, a gente tem um grupo muito ambicioso. Então, tenho certeza que colheremos bons frutos nessa temporada.

A temporada de retomada da meio-campista ainda contará com as disputas de Brasileirão A-2, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Mas, independentemente dos resultados dentro de campo, Kika sabe que já venceu.

Como pedir ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviços 24 horas por dia para aqueles que precisam de apoio emocional. Os contatos podem ser feitos dessas formas:

Pelo telefone 188: ligação gratuita, disponível 24 horas por dia;

ligação gratuita, disponível 24 horas por dia; Chat: todos os dias da semana em horários definidos ( veja aqui );

todos os dias da semana em horários definidos ( ); E-mail: pelo apoioemocional@cvv.org.br ou preenchendo o formulário no site.