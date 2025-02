Entenda por que a Seleção Feminina não vai realizar amistosos na data Fifa de fevereiro 

Arthur Elias com a atacante Adriana, que atua no futebol saudita.

A Seleção Brasileira Feminina está reunida na Granja Comary, no Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira (17). A delegação realiza o primeiro período de treinamentos da temporada, visando a preparação para a disputa da Copa América.

A data Fifa, no entanto, será apenas de treinos. A CBF optou pela não-realização de amistosos ou jogos-treino.

— Eu sempre acreditei que uma equipe consegue aumentar sua performance quando há um equilíbrio entre treinamento e jogo. Você perde alguns aspectos importantes do treinamento, de orientações, de conexões, com o grupo inteiro no mesmo pensamento, se só jogar e não treinar. E se você só treinar e não jogar, perde-se ritmo de jogo — completou o técnico Arthur Elias: