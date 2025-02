Em negociações com o Grêmio, meia colombiana se despede do Atlético Nacional

Daniela Montoya tem 34 anos e passagem pela seleção colombiana. (Staff images Woman/CONMEBOL)

O Atlético Nacional anunciou, nesta segunda-feira (3), a saída de Daniela Montoya. A meia está em negociações para acertar com o Grêmio.

Em comunicado, o clube destacou que a atleta será sempre lembrada e será uma inspiração para as novas gerações do time e do futebol feminino.

Montoya estava no Atlético desde 2023. Em sua passagem, disputou 36 partidas, com 14 gols e seis assistências entre a Liga Feminina e a Copa Libertadores.

Conforme informação antecipada por Zero Hora, a negociação com o Grêmio já ocorre desde as últimas semanas, e poderá ter um desfecho ainda nesta semana.

Montoya era um sonho antigo da diretoria. No ano passado, ela chegou a negociar com o Inter, mas preferiu permanecer no futebol colombiano. Além de reforçar um setor que perdeu peças importantes, a meia chegaria com cartaz de experiente e de referência técnica.