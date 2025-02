Daniela Montoya é apresentada no Grêmio e mira ano competitivo: "Todos querem este salto de qualidade"

Daniela Montoya (C) posou ao lado do presidente Alberto Guerra e das diretoras Marianita Nascimento (E) e Karina Balestra (D) (Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

O impacto da contratação de Daniela Montoya fez o Grêmio se reinventar. Com status de principal reforço da janela, a meio-campista foi apresentada em um evento inédito, nesta segunda-feira (10), na Arena. Pela primeira vez, uma atleta do elenco feminino teve uma solenidade nos mesmos moldes de um jogador da equipe masculina.

A solenidade ocorreu na tribuna presidencial com a presença de Alberto Guerra e da diretoria de futebol feminino. Em suas primeiras declarações, Montoya destacou o empenho do clube na tentativa de sua contratação. A vinda para sua primeira experiência no Brasil também está ligada ao crescimento do futebol nacional.

— Agradeço a todos por me darem a oportunidade de estar aqui, de estar no Grêmio. Sei o que significa, do tamanho do clube, que vai competir por todos os objetivos. Para mim, também é importante estar em uma liga competitiva. Sabemos que o Mundial será aqui no Brasil. Então, é mais atrativo para nós.

Daniela Montoya foi apresentada pela diretoras Marianita Nascimento e Karina Balestra, de quem recebeu a camisa 6. Nos discursos, Marianita destacou que a chegada da meio-campista foi possível graças ao investimento do clube e o apoio do presidente Alberto Guerra.

— É um momento histórico pois nunca aconteceu uma apresentação de uma atleta deste nível. Isso significa a evolução do futebol feminino — afirmou a diretora Marianita Nascimento.

Com status de principal contratação da janela, Montoya terá a missão de liderar os principais objetivos do clube: busca por títulos e por uma vaga para a Libertadores de 2026.

— Todos que estão no clube querem este salto de qualidade, e o objetivo é poder estar em uma Copa Libertadores e ganhar todos os títulos que estamos competindo. De minha parte, vou ajudar a liderar com minha experiência, meu jogo, minha inteligência dentro e fora de campo. Creio que é um projeto que quer ir mais além do que vem fazendo nos últimos anos — apontou o novo reforço das Gurias Gremistas.

Montoya era um sonho antigo da diretoria. No ano passado, ela chegou a negociar com o Inter, mas preferiu permanecer no futebol colombiano. No mês de janeiro, o Grêmio retomou as conversas e conseguiu efetivar a contratação junto ao Atlético Nacional. O contrato com a atleta vai até o final desta temporada, mas com renovação automática por mais um ano mediante metas atingidas.