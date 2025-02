Como será a disputa da Supercopa feminina, que terá a participação do Grêmio

Supercopa do Brasil contará com a participação de oito times. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

A Supercopa do Brasil abrirá o calendário do futebol feminino na temporada 2025. O torneio mata-mata, que tem início previsto para 9 de março, contará com a participação do Grêmio, o único representante do RS na competição.

Em sorteio realizado na última quarta-feira (12), foram definidos os enfrentamentos e o chaveamento da Supercopa. As Gurias Gremistas duelarão com o Corinthians na fase inicial. Se passarem, jogarão contra Bahia ou Cruzeiro. A outra chave terá os duelos entre Sport x São Paulo e Real Brasília x Flamengo.

Leia Mais Gurias Gremistas vão encarar o Corinthians na estreia na Supercopa

A fórmula da competição foi mantida e, na quarta edição, os matas também serão disputados em jogo único. O mando de campo da primeira fase foi sorteado, e o Grêmio decidirá em casa. O Tricolor ainda não definiu o palco do duelo, mas a expectativa é de que o confronto ocorra na Arena ou no Estádio do Vale.

Em caso de empate nos jogos, a decisão do classificado será nos pênaltis. A partir da segunda fase, o mando de campo será definido pela melhor campanha.

A CBF ainda não divulgou a premiação da Supercopa do Brasil. Na última temporada, no entanto, o campeão faturou R$ 600 mil e o vice levou R$ 400 mil. O título ficou com o Corinthians nas três edições disputadas.

Jogos da primeira fase

Bahia* x Cruzeiro

Grêmio* x Corinthians

Sport* x São Paulo

Real Brasília* x Flamengo

*mandantes das partidas

Mudança para 2026

A partir da próxima temporada, a Supercopa feminina seguirá os mesmos moldes da masculina. Ou seja, será disputada em jogo único entre o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil.