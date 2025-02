Como está a preparação do Inter para as competições femininas

O Inter já completou um mês de preparação para as competições femininas da temporada 2025. A equipe colorada se apresentou em 10 de janeiro e, desde então, vem realizando treinos e amistosos visando o Brasileirão, que abrirá o calendário do clube.

O Inter já realizou dois jogos-treino antes do início do Brasileirão. Os testes foram contra o Juventude feminino e o Sulbrasil sub-14 masculino — os resultados não foram divulgados pelas equipes. Além disso, há a previsão de ao menos mais dois testes antes da estreia oficial.

A temporada das Gurias Coloradas se inicia com o Brasileirão, previsto para 23 de março. Ao longo do ano, o clube ainda disputará a Copa do Brasil e o Gauchão.