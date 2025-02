CBF divulga data do sorteio da Supercopa feminina

Supercopa está em sua quarta edição. (Adriano Fontes/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os detalhes do sorteio da Supercopa, que abre o calendário do futebol feminino em 2025. O Grêmio será o representante do Rio Grande do Sul.

A definição dos confrontos será nesta quarta-feira (12), a partir das 15h30min, na sede da entidade. Os oito clubes participantes serão distribuídos em quatro grupos com duas equipes.

O Grêmio estará ao lado de Bahia, Real Brasília, Cruzeiro, Sport, Flamengo, Corinthians e São Paulo. O Tricolor ficou com a vaga pelo melhor desempenho no Brasileirão do ano passado.

O torneio será disputado entre os dias 9 e 16 de março, em três fases eliminatórias. No sorteio, todos os clubes estarão em um mesmo pote. Os quatro primeiros sorteados serão os mandantes. A partir das semifinais, quem tiver a melhor campanha mandará o jogo em casa.

A realização da Supercopa marcará a abertura do calendário do futebol nacional. Ao longo da temporada ainda haverá a disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil, dos Estaduais e das competições de base.

Mudança para 2026