Atletas do Inter são convocadas para a seleção do Uruguai

Belén Aquino na pré-temporada do Inter.

A zagueira Fefa Lacoste e a atacante Belén Aquino , ambas do Inter, foram convocadas para defender o Uruguai na primeira data Fifa do ano.

Esta é a primeira convocação de Fefa Lacoste desde a sua chegada ao Inter. A atleta foi um dos reforços contratos para 2025. Belén Aquino, por sua vez, já está no elenco colorado desde 2023 e é já foi chamada em diversas oportunidades.

O primeiro compromisso das Gurias Coloradas na temporada será a disputa do Brasileirão a partir do mês de março.

