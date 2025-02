Atleta do Grêmio, Daniela Montoya é convocada para a seleção da Colômbia

A estreia da Colômbia será no dia 20, diante dos EUA, no Shell Energy Stadium, em Houston, Texas. Na segunda rodada, o duelo será contra o Japão, no dia 23, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona. Por fim, na última rodada, a equipe irá enfrentar a Austrália, no dia 26, no Snapdragon Stadium, em San Diego, California.